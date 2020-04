El presidente del Lille duda que haya un «megafichaje» en el próximo mercado

Lille, Francia, 19 Abr 2020 (AFP) – El empresario luxemburgués de origen español Gerard Lopez, presidente del Lille, consideró en una entrevista con la AFP que una eventual bajada de los precios en el próximo ‘mercato’ no debería afectar a los mejores jugadores, aunque puso en duda que haya un «megafichaje» este verano europeo.

Pregunta: ¿Cree que se producirá una reducción en los precios de los fichajes este verano (boreal)? Algunos expertos hablan de una deflación del 25%…

Respuesta: «Como en cualquier mercado, si hay una deflación, se reflejará sobre todo en el nivel más bajo de la escala, o en el medio. El mercado que va a sufrir más es por ejemplo un jugador de 26/28 años que es muy bueno, pero que no es un ‘crack’. El equipo que busque ese tipo de jugadores podrá elegir entre 30 o 40 perfiles, así que como la oferta es importante, la demanda tendrá la posibilidad de hacer bajar los precios. Pero es imposible determinar esa deflación por anticipado. Y creo que los precios de los mejores jugadores no deberían bajar ya que los clubes ricos pelearán por hacerse con esas joyas. La parte alta del mercado, con precios superiores a los 60-70 millones de euros, no se moverá mucho porque no hay muchos jugadores que lo componen. Pero no creo que haya un megafichaje de 130 o 150 millones de euros este verano, aunque podría haber sorpresas».

P: ¿Cree que la Premier League invertirá menos en el próximo ‘mercato’?

R: «Es difícil de decir. Hay varios clubes tradicionales muy ricos que no estaban bien clasificados en el momento del parón o que no han hecho grandes temporadas estos últimos años como Manchester United, Arsenal, o incluso el Tottenham. No creo que esos hagan mega traspasos, pero fichajes importantes sí. La carrera es tan intensa en Inglaterra que no pueden permitirse distanciarse. La economía de ese tipo de clubes pasa por los buenos resultados, y para salir de una espiral negativa luego de una mala temporada necesitarán reforzarse. Todo el mundo estará atento, pero se dice que es en periodo de crisis cuando existe la posibilidad de invertir la tendencia».

P: Según la prensa extranjera el Lille ha recibido tres ofertas importantes por sus jugadores. ¿Eso indica que el club no debería sufrir mucho económicamente este verano?

R: «En efecto, el Lille recibió tres ofertas firmes las dos últimas semanas, dos de ellas procedentes de Inglaterra. Creo que una eventual bajada de precios no penalizará al Lille porque tenemos jóvenes jugadores con mucho potencial que son muy apreciados. Estamos en una situación diferente, porque jugamos la Liga de Campeones este año, hicimos un buen mercado y un año récord en términos de marketing y venta de entradas, por lo que no dependemos de los traspasos».