La otra faceta de Pablo Mingorance

El jugador que se caracteriza por su juego fuerte en el terreno de juego, mostró la otra cara de su personalidad.

Desde que el argentino Pablo Mingorance llegó a Guatemala cuando jugó en Guastatoya en el 2016, se caracterizó por su juego fuerte cortando el juego ofensivo del adversario.

Con el pasar de los años el jugador perteneció a Municipal con el que salió campeón, luego sorpresivamente se anunció salida y jugó para Siquinalá ,equipo en el cual volvió a ser un jugador importante que hizo que Antigua GFC se fijara en el.

Así como ha cambiado de un club a otro en su carrera futbolística, la vida personal del argentino también ha cambiado y en el que ahora considera una de sus prioridades; su familia. El mediocampista comentó sentirse contento no solo por haber formado un hogar, sino también porque a su vida llegó su primer hijo llamado Thiago, de un año.

El jugador es uno de los más activos en sus redes sociales, y en el que se observa como pasa estos días de cuarentena junto a su familia. “Hoy en día las redes sociales ayudan a que se haga más llevadero todo esto- Uno ve ejercicios de chicos y de grandes jugadores y uno va copiando y mirando y eso está bueno, entrenar con tu hijo y con tu familia”.

“Disfrutar de la familia es lo mejor que le puede pasar a uno. Aprovecho el tiempo libre para cocinar, para comer algo rico y disfrutar los momentos con Thiago y mi esposa. A todo ser humano el nacimiento de un hijo le cambia la vida muchísimo, la manera de ver las cosas y la forma de ver la vida”, comentó.

Regularmente la mayoría de los jugadores son apasionantes del FIFA en el Play Station, pero Mingorance confesó que prefiere leer y cocinar. “Yo Play Station no tengo, la última que tuve fue el PS1, y la verdad no me gusta para nada estar frente al televisor. Yo prefiero hacer cosas más productivas y no estoy en contra, todo es cuestión de gustos y más con el nacimiento de Thiago no hay tiempo ni para mirar una película y menos para jugar PS. Por suerte Thiago lo entretiene la cocina y le doy un poco de harina o masa y se entretiene. Con el tema de la lectura aprovecho leer cuando me levanto muy temprano para entrenar y aprovecho para leer tranquilo y cuando el (Thiago) está despierto aprovecho el tiempo para jugar con él, el mayor tiempo posible”.

Mingorance también comentó que otro hobbie que tiene es el automovilismo, y dijo que si no fuera futbolista seguramente sería piloto de automovilismo. “Me gusta mucho el automovilismo, eso es un hobbie y sueño que tengo ahí para cumplir y vamos a ver después del retiro si me dedico a eso. Mi viejo (padre) estuvo vario tiempo en eso y ya tengo un poco de escuela. Tengo una cuatrimoto también en Argentina y la mayor tiempo de las vacaciones me la paso en eso. La profesión de los autos me gusta bastante y seguramente sino fuera futbolista sería piloto”.

Por último el mediocampista indicó que por suerte toda su familia se encuentra bien en Argentina, y aprovechó para recomendar a los guatemaltecos a respetar las indicaciones del gobierno. “Acá lo único que hay que hacer es estar encerrado en casa y entiendo a las personas que se les complica porque viven del día a día pero hay que buscar la manera de ayudar a esa gente. Estoy seguro que todos juntos saldremos adelante y como digo, hay que cuidarnos y aprovechar este tiempo para estar con la familia y seguir las normas de las autoridades”. Finalizó.

Fotos: Pablo Mingorance