Kamiani tiene en mente varias metas en Iztapa y en lo personal

El delantero mexicano tocó varios temas en una conversación con Guatefutbol.com.

Carlos Kamiani lleva aproximadamente 13 años jugando en Guatemala desde que llegó a la Universidad SC gracias a un llamado de Rafael Loredo. El delantero mexicano tuvo un gran paso en el cuadro estudioso que lo catapultó a Municipal, equipo con el que logró un título. Posteriormente el futbolista emigró al occidente del país con el Xelajú MC pero tras un paso discreto se vio en la necesidad de cambiar aires y ahora juega con el Deportivo Iztapa en el que parece haber encontrado ese olfato goleador. Hasta el momento Kamiani lleva anotados siete goles en el Torneo Clausura 2020, y además de colaborar con anotaciones también ha ayudado al equipo con su experiencia. Además, el mexicano lleva 186 goles convirtiéndose en el segundo goleador en torneos cortos por detrás de Juan Carlos Plata que tiene 203.

“Para mí es un orgullo y una satisfacción enorme demostrar en cada equipo que trato hacer lo mío que son hacer goles. Se dice fácil marcar anotaciones pero es trabajo y no es solo de estar dentro del área. Hay que tener sacrificios defensivos y ofensivos y estoy orgulloso de poder ser el máximo goleador extranjero por el momento sabiendo que tengo un par de años para seguir demostrando que estamos bien”. A pesar de tener 35 años Carlos Kamiani dijo. “Sigo como cuando empecé con esa ilusión intacta de triunfar y de meter goles y eso dependerá mucho de la mentalidad y mi mente siempre ha sido positiva en todos los aspectos. Espero seguir metiendo muchos goles acá en Guatemala”.

El delantero confesó que es lamentable la situación por la que pasa el mundo y Guatemala, pero comentó que desde que se formó el equipo bajo el mando de Ramiro Cepeda se tenía proyectado trascender en el torneo. “Creo que Iztapa estaba pasando por un buen momento. Desde el inicio el equipo se formó para que fuéramos protagonistas. Los números lo dicen todo, Iztapa quiere meterse a la fiesta grande, quiere calificar y quiere meterse a la historia. A mí me deja tranquilo la labor de todos los compañeros y que el profe (Ramiro Cepeda) siempre hace buenos grupos y competitivos y lo está demostrando”.

“Primero más que nada es la salud de las personas y cuidarse en los trabajos. En estos momentos tenemos que estar juntos, tenemos que respetar y quedarse en la casa pero más que quedarse en casa hay que cuidarse, cuidar al país, cuidar a los demás y cuidar a la familia y eso para mí es muy importante. Qué bueno que acá el presidente actuó rápido y cerró las fronteras. Creo que Guatemala está unido en eso y hay mucho compromiso en ese sentido”.

También agregó. “Esto no solo abarca en el futbol, también a las empresas y este parón afecta a todos. Obviamente muchos extrañan el futbol, extrañan otros deportes y extrañan muchas cosas pero sin salud no podemos hacer nada y ahorita estamos mentalizados en salir adelante y primero Dios comience otra vez el torneo. Yo lo tomo con mucha calma y con tranquilidad pero sobretodo hay que cuidarse”.

En lo individual el atacante comentó sentirse bien en el cuadro de los Peces Vela y dijo.” Estoy muy contento de estar acá en el club, es un reto más en lo personal. Es un equipo que quiere hacer historia, que ilusiona, que trabaja bien y en lo personal he ayudado con mi experiencia a mejorar en muchas cosas. Estamos en la pelea del título de goleo y eso es importante pero obviamente me interesa lo colectivo y mucho, pero cada quien en su posición tiene que dar lo mejor. Gracias a Dios me he acomodado bien acá, me ha costado un poco por el clima porque mucho calor pero la verdad me siento muy contento”.

Al preguntarle sobre en qué equipo tuvo su mejor etapa, el atacante explicó. “En la Universidad estuve nueve años donde pase momentos malos y buenos y creo que en la Universidad pase mi mejor nivel momento futbolístico, y a pesar de no ganar títulos ni nada de eso creo que hice bastantes goles. En Municipal gane una final y perdimos dos y también andábamos en un buen momento. En Xelajú no es que me fuera mal pero no me respetaron las lesiones y por eso no me fue tan bien. Ahorita tengo otro reto en Iztapa y mientras Dios me permita estar bien físicamente seremos peligrosos en todos los sentidos”.

En cuanto al afecto que le han mostrado las diferentes aficiones comentó. “A donde voy gracias a Dios les he caído bien, obviamente no a todos pero trato de ser amable y como se dice acá trato de ser buena onda. A donde voy me han tratado bien. Estuve muchos años viviendo en la capital y casi toda mi carrera la estuve viviendo allí y mucha gente se portó bien conmigo. En Xela también la gente se portó excelente conmigo y con todo respeto que se merece también lo fue la afición. Ahora estoy acá en Iztapa y la gente es muy amable y uno tiene que ser como es; humilde, trabajador y demostrarlo a donde uno vaya”, finalizó.