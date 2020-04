«Además de ser futbolista es importante saber otro oficio»

Erwin Aguilar recordó viejos tiempos cuando se dedicaba a la panadería.

Aunque la situación en el país no es la mejor, para algunos futbolistas de primera, y más para los de segunda y tercera División también lo es. Muchos de los jugadores dependen de sus equipos confiando en que los clubes puedan cumplir con sus contratos. Uno de ellos es Erwin Aguilar quien juega actualmente en la Segunda División con el equipo de Fraijanes, recordó cuando años atrás se dedicaba a la panadería y también jugaba para Petapa cuando los Periquitos estaban en la Liga Nacional cuando Ramiro Cepeda dirigía al equipo.

«Estoy agradecido con Dios porque el me ha dado el don de hacer pan, y que aparte de eso también me dio la oportunidad de ser futbolista. Así que también sigo los pasos que me dieron mis hermanos», comentó.

«Uno debe de saber otro oficio porque el futbol es por un tiempo, y uno no tiene asegurado nada en el fútbol porque las lesiones lo pueden dejar afuera a uno. Estoy agradecido con Dios porque el sabe lo que tiene para nosotros y como yo digo; además de ser futbolista es importante saber otra profesión»,explicó Aguilar.

En cuanto a su carrera como futbolista indicó. «Gracias a Dios ahí estamos en el equipo. Yo vengo de una lesión que no me había podido recuperar desde hace dos meses. Uno siempre trabaja para estar arriba, el orgullo es estar siempre en liga mayor, pero con trabajo y esfuerzo y sacrificio uno puede regresar ya que no hay nada difícil.

El delantero Erwin Aguilar jugó en la Universidad SC, Petapa en Liga Nacional, en donde reportó 21 partidos con 967 minutos, y en el que marcó dos goles con la camisola de los Periquitos. En la Primera División jugó para el Deportivo Sololá y con la Usac en su segunda etapa. Ahora lo hace en el Deportivo Fraijanes de la Segunda División, pero aseguró que mantiene fija su mirada en volver a Liga Mayor.