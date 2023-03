VIDEO | Rotondi asegura que Municipal fue superior en el Clásico 325

GUATEMALA – El delantero rojo habló del empate de su equipo ante los cremas.

Matías Rotondi lamentó que Municipal empatar 3-3 ante Comunicaciones el sábado, porque a su punto de vista su equipo fue superior y tuvo que haber ganado, se mostró contento por su anotación, aunque la alegría no fue total porque no sirvió para los tres puntos.

“Un poco triste porque como se dio el partido fuimos superiores, dominamos la pelota, creamos situaciones, lamentablemente jugadas aisladas nos empatan el partido, pero tuvimos que haber ganado”, dijo Rotondi.

Acerca de su anotación comentó: “Lo grité con euforia, porque es un clásico, venía de una racha negativa, partidos suspendido, no he sumado muchos minutos, fue un desahogo para mí, lamentablemente no sirvió para la victoria”.

“Dominamos el juego, no nos quedamos con la victoria, pero el equipo fue superior, no es excusa que el técnico no estuviera con nosotros, este empate nos queda con sabor amargo”, finalizó.