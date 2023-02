VIDEO| Diego Santis desea continuar en el once titular

GUATEMALA. El defensor ha tenido la confianza del técnico para tener minutos con el cuadro mayor.

Diegos Santis tuvo la oportunidad de figurar en el once titular de Comunicaciones frente a Cobán Imperial, en el que vio acción durante los 90 minutos del encuentro en la victoria de 1-0 contra el campeón del futbol guatemalteco.

El defensor se mostró contento por la oportunidad que le está brindando su entrenador Willy Olivera, y dijo: «Gracias a Dios se me está dando la oportunidad en el once titular y a seguir trabajando para continuar ahí. Me siento bien gracias a Dios», expresó el fubtolista de 20 años.

Santis ha tenido acción en los tres partidos que van en la Liga Guate Banrural, por lo que apunta a seguir trabajando y seguir teniendo la confianza del entrenador Willy Olivera. Los Cremas cerraron esta noche con su preparación en la cancha alterna del estadio Cementos Progreso, enfocados en el juego del sábado contra Antigua en el estadio Pensativo a las 20:00 horas.