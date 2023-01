Mundial de Clubes: El Real Madrid iría ante el Seattle

MARRUECOS. Este es el calendario de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Marruecos 2022



El sorteo de la 19ª Copa Mundial de Clubes de la FIFA se celebró el 13 de enero; Wydad y Al Hilal se enfrentarán en un cautivador duelo de segunda ronda.

Wydad y Al Hilal chocarán en la segunda ronda de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Marruecos 2022, mientras que el sorteo oficial también ha dejado al Seattle Sounders a la espera del ganador del Al Ahly-Auckland City.

Por su parte, al Real Madrid, tetracampeón histórico, le aguardan en semifinales el Seattle Sounders, el Al Ahly o el Auckland City, mientras que el rival del Flamengo en octavos será el Wydad o el Al Hilal.

Calendario

Partido 1

1 de febrero Al-Ahly vs Auckland City Partido 2

4 de febrero Seattle Sounders vs Al-Ahly o Auckland City

Partido 3

4 de febrero Wydad vs Al-Hilal

Partido 4

7 de febrero

Flamengo vs Wydad o Al-Hilal

Partido 5

8 de febrero Real Madrid vs Seattle Sounders, Al-Ahly or Auckland City

Partido 6

11 de febrero Partido por el tercer puesto Partido 7

11 de febrero Final

Campeones de las ediciones anteriores

2000: Corinthians 2005: Sao Paulo 2006: Internacional 2007: AC Milan 2008: Manchester United 2009: Barcelona 2010: Inter Milan 2011: Barcelona 2012: Corinthians 2013: Bayern Munich 2014: Real Madrid 2015: Barcelona 2016: Real Madrid 2017: Real Madrid 2018: Real Madrid 2019: Liverpool 2020: Bayern Munich 2021: Chelsea

Con información de FIFA.