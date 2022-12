Martínez: Quiero volver a jugar cuando esté al 100

ALTA VERAPAZ – El delantero argentino no ha podido jugar con los cobaneros por una lesión.

Nicolás Martínez volverá a jugar hasta el Torneo Clausura 2023, luego de sufrir una luxación en la rodilla izquierda, por lo que no podrá estar en el juego de la final contra Antigua, aunque realizó el viaje para mostrarle apoyo a sus compañeros.

“Vine a acompañar al equipo, para estar mentalizado en el partido del domingo, no quiero arriesgar por las dudas para que no sea algo mayor, quiero volver a jugar cuando esté al 100 y ahorita no lo estoy, por eso prefiero estar afuera alentando”, dijo Martínez.

Acerca del triunfo en la ida comentó: “El partido fue emocionante y complicado, sabíamos que Antigua iba a jugar de esa manera, pero los chicos hicieron un gran esfuerzo para sacar el resultado que es importante”.

“El estadio estaba repleto, la gente estaba emocionada y contenta, ahora esperamos que se pueda sacar el resultado para llevarnos la copa”, finalizó.

Martínez fue el máximo goleador de los Príncipes Azules en el campeonato al hacer 12 tantos.