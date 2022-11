La jornada 22 dictó los emparejamientos de Cuartos de Final

Concluyó la fase de clasificación, siendo los resultados de hoy determinantes para la ubicación final de varios equipos y la nómina de ocho que disputarán la fase final.

Hay que tomar nota que hubo varias remontadas y goles en los últimos minutos, lo que hizo que las posiciones cambiaran y, con ello, también se modificaran las llaves de las siguiente instancia.

Los resultados de la fecha 22 fueron:

Guastatoya 2-2 Antigua GFC

Santa Lucía 1-3 Cobán Imperial

Comunicaciones 2-1 Malacateco

Xinabajul 0-1 Municipal

Xelajú MC 1-1 Achuapa

Mixco 2-2 Iztapa

De esta manera, con los marcadores registrados en los seis encuentros que se disputaron de manera simultánea, los emparejamientos de Cuartos de Final son los siguientes:

Miércoles y Sábado

1 vs 8 – Antigua GFC vs Achuapa

2 vs 7 – Cobán Imperial vs Xelajú MC

Jueves y Domingo

3 vs 6 – Comunicaciones vs Guastatoya

4 vs 5 – Malacateco vs Municipal

En el transcurso de las próximas horas se conocerán los horarios oficiales de estos encuentros.