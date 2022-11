CRÓNICA | Los goles quedaron para los últimos minutos

Guastatoya y Antigua nivelaron a dos goles en un partido en el que se abrió el marcador hasta el minuto 81.

El juego comenzó con una mejor disposición de los coloniales, pero poco a poco los orientales intentaron emparejar el trámite del encuentro, aunque las oportunidades de gol, para ambos, habían sido verdaderamente pocas.

De hecho, la mayor parte de remates se fueron desviados o fueron interceptados por la defensiva, por lo que los guardametas intervinieron en muy pocas oportunidades.

Pero el cierre del juego fue frenético, comenzando con el tanto visitante en un tiro libre cobrado por Carlos Mejía, el cual fue rechazado por por De Lemos hacia el frente, llegando como una tromba Oscar Denilson Mejía para contrarrematar de cabeza y colocar el 0-1 al 81.

Parecía que Antigua ganaría para ratificar su superioridad en la fase de clasificación, pero al 88 apareció Orlen Quintero y al 90 Juan Barrera, con lo que el Pecho Amarillo remontó y comenzó a pensar en que podía vencer a los coloniales.

Pero todavía faltaba una línea en esa historia, y fue el empate final convertido por Bruno Giménez con un potente cañonazo desde los once metros luego de una mano sancionada por el árbitro Kevin Cacao, gol que llegó al minuto 99, con lo que no quedó tiempo para más y en Guastatoya terminó registrándose un empate a dos en un juego que terminó siendo no apto para cardíacos.

Antigua terminó como primer lugar de la fase de clasificación, mientras Guastatoya se ubicó en el sexto lugar.

Vea todas las incidencias del encuentro ingresando al CALENDARIO y haciendo click en el marcador. También puede consultar las POSICIONES, los GOLEADORES, los GUARDAMETAS y las TARJETAS mostradas, mientras en JUGADORES puede ver todas las plantillas y las estadísticas individuales de cada jugador de la Liga Nacional.