Confían en la clasificación

Deportivo Villanueva, de la Liga Tercera División, concluyó este día sus entrenamientos de cara al partido de vuelta frente a Atlético Ariga, serie en la que tiene ventaja luego del marcador de 5-0 logrado en la Ida de los Cuartos de Final de estaa categoría de ascenso.

El Director Técnico Nery Castillo confirmó que no tiene ninguna duda sobre el once titular que jugará el encuentro frente a los capitalinos, ya que cuenta con equipo completo sin jugadores lesionados ni suspendidos, y resaltó que la clave de rematar la serie a su favor radica en no confiarse del resultado abultado (5-0) obtenido en casa, ya que el rival en turno se ha sobrepuesto de marcadores adversos en Dieciseisavos, dejando en el camino a Quiriguá, y en Octavos, eliminando a San Raymundo.

El equipo villanovano fue notificado el martes del cambio de sede a San Miguel Petapa, algo que fue tomado como beneficioso, ya que se encuentra a pocos kilómetros de su sede habitual.

Atlético Ariga Vs. Deportivo Villanueva se jugará el domingo 27 de noviembre a las 14:30 horas en el estadio Julio Armando Cóbar de San Miguel Petapa.