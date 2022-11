CRÓNICA | Xinabajul remonta con ayuda

El equipo de Huehuetenango vino de atrás para vencer a Santa Lucía Cotzumalguapa, pero para ello necesitó una deplorable actuación del árbitro Julio Luna.

Aunque el más obligado a ir por la victoria era Xinabajul, fue Santa Lucía el que salió con un mejor dispositivo ofensivo, haciéndose del control del balón y tejiendo jugadas que le hacían estar cerca del marco local, mientras los huehuetecos tenían dificultad para rebasar la mitad de la cancha.

Eso hizo que apenas a los seis minutos los Jaguares se pusieran en ventaja, luego que Macal e Icuté se asociaron por la derecha y, tras un rebote, Luis Pedro Rosas sacara un bombazo que terminó en el fondo para el 0-1 que dejaba a los locales viéndose las caras.

Xinabajul tardó en reaccionar y necesitó que su rival decidiera dar un paso atrás para formar un bloque bajo, para poder incursionar en ofensiva, pero solo hubo escaramuzas en el intento para empatar, como un tiro de Dantaz, un centro de Zúñiga y un cabezazo de Alvarado, muy poco para un equipo que sabía que no podía fallar en casa.

El árbitro Julio Luna no quiso desaprovechar la oportunidad para mostrar el habitual localismo de los colegiados, siendo drástico con Exequiel Rodrigo Herrera a quien mostró dos amarillas a los minutos 35 y 39 y Santa Lucía se quedó con diez. A ello habría que sumarle que en el primer período, sin ninguna razón que lo justificara, añadió seis minutos, lo que parecía describir un nerviosismo excesivo del Sr. Luna por la derrota parcial del equipo huehueteco.

En el segundo tiempo se acentuó el dominio territorial de Xinabajul, pero le seguía faltando claridad, dado que la zaga de los Jaguares seguía bien plantada a pesar de la expulsión de Herrera, lo que mejoró aún más cuando ingresó Crisanto.

Pero el árbitro Julio Luna le siguió metiendo la mano en el bolsillo a Santa Lucía al perdonarle la segunda amarilla a Marvin Ceballos a los 66, y sobra decir que el mundialista sub-20 era el hombre más peligroso en el ataque local.

En ese contexto, nadie se asustó cuando se sancionó un penal para los huehuetecos, ya que no parecía existir otra forma para que encontraran el empate. Fue en una barrida de Ferreira cuando entraba Zúñiga por la izquierda y, aunque no quedó claro si el defensa tocó al atacante, el tiro desde los once metros se sancionó y lo transformó en gol Paolo Dantaz a los 75.

El conjunto local sabía que tenía tiempo para ganar, por lo que se ue al abordaje pero se seguía estrellando con la defensiva visitante que, para entonces, se conformaba con el empate.

Pero cuando se anunciaron siete minutos de adición, pareció que Santa Lucía se desconcentró y eso le permitió a Xinabajul hacer una jugada vertical que terminó con pase a Paolo Dantaz en la media luna, en donde mostró gran técnica para dominar el balón, hacer pasar de largo a un adversario y rematar lejos de Eder García para el 2-1 al 91.

Al final Xinabajul sumó tres puntos sumamente importantes, pero su victoria se ve opacada por varias decisiones arbitrales controversiales, que terminaron perjudicando a Santa Lucía Cotzumalguapa que tendrá mucha razón si manifiesta inconformidad por lo acontecido en Los Cuchumatanes.

