CRÓNICA | Los Cremas no supieron manejar su ventaja

Igual que en el Clásico, Comunicaciones perdió una ventaja de dos goles, pero esta vez no hubo un tanto salvador y debió conformarse con el empate.

Comunicaciones estaba consciente que su liderato estaba en juego, por lo que no podía ni debía darle ninguna libertad a Cobán Imperial, por lo que desde el primer momento salió a imponer sus condiciones y, desde el vamos, el dominio fue albo en el estadio nacional.

En los primeros minutos se observó a los capitalinos tratando de llevar el balón por las bandas, especialmente por la vía de Kevin López, mientras los visitantes buscaban mucho el juego aéreo, sin poder sorprender a Kevin Moscoso.

La presión y verticalidad crema dio frutos de manera tempranera, porque en una descolgada del hondureño López logró conectar con Azarías Londoño, que desde la entrada del área chica remató de zurda para abrir el marcador a los 16 minutos.

Lo peor para los Príncipes Azules fue que contó con una buena oportunidad para reaccionar de inmediato, pero Janderson Pereira no pudo conectar el balón cerca del manchón del penal a los 18 y esa fue una de las pocas aproximaciones con alguna peligrosidad de los altaverapacenses, que en los minutos siguientes siguieron sufriendo con el mejor desempeño de Comunicaciones en todas sus líneas.

Estando bien parados en defensa y atacando de manera constante, los albos no le daban oportunidad a Cobán Imperial para intentar ir en busca del empate; a cambio de ello recibieron el segundo gol, cuando los albos tejieron una llegada por la derecha, con Diego Santis sirviendo a Londoño y el panameño sirviendo de tres dedos a donde picó Oscar Santis en medio de los zagueros azules, rematando de primera intención para dejar sin oportunidad a Luis Morán y colocar el 2-0 a los 44.

A medio tiempo ingresó Robin Betancourth y los capitalinos comenzaron a desordenarse, a pesar que parecían seguir dominando el partido, pero en los cobaneros intentaban contragolpes, algo que no hicieron en la primera mitad, y daban un aviso a los 54 cuando hicieron dos cabezazos en el área que terminaron venciendo a Moscoso, pero ambos jugadores de la visita estaban en fuera de juego.

Era un anticipo de lo que vendrían, sobre todo porque Comunicaciones pudo sentenciar el partido al 48 cuando Londolo entró solo por la izquierda, y en lugar de rematar en el cara a cara con Morán, intentó asistir a Santis, pero él no tenía opción para terminar la jugada y esta terminó esfumándose.

Y el que no los hace… El descuento llegó al 57, cuando Ángel Cabrera levantó un centro desde tres cuartos de cancha y Nicolás Martínez se encontró sin marca para cabecear y colocar cifras de 2-1, las cuales llenaron de zozobra a la zona defensiva de Comunicaciones.

El pánico también llegó al técnico crema, que sacó a Oscar Santis y Kevin López, que estaban haciendo un buen partido, lo que pareció dar un respiro a los cobaneros, que adelantaron sus líneas y fueron decididamente por el empate.

Este llegó a los 70, cuando los Príncipes Azules hicieron un cambio de juego de derecha a izquierda, el juvenil Julio Milla devolvió de cabeza y cerrando la pinza apareció Janderson Pereira para convertir el 2-2.

Roberto Montoya sabía que podía ganar, por lo que ordenó que su equipo siguiera atacando, aunque para entonces hubo una mayor aplicación defensiva de los blancos, por lo que no tuvieron ni una sola ocasión clara para darle vuelta al marcador.

En el tramo final Cobán Imperial se sintió cómodo con el punto y colocó. un bloque bajo, lo que dio oportunidad para que Comunicaciones atacara, contando los albos con dos oportunidades para recuperar la ventaja, una en un remate de Lynner García que iba con rumbo a la portería pero fue interceptado por Thales Moreira, y en la última jugada del partido, un rebote que le quedó a Jorge Aparicio, que no pudo hacer un buen remate, a pesar de lo cual el balón picó y luego se estrelló en el travesaño.

Al final el marcador señaló un 2-2 que castigó a Comunicaciones por no saber manejar su ventaja y por dejar de hacer lo que estaba haciendo bien, sin contar con que los cambios no fueron efectivos, mientras para Cobán Imperial el punto no fue un mal negocio, aunque dejó escapar la oportunidad de pasar a comandar las posiciones del Apertura 2022.

