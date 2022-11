CRÓNICA | Se hunden en las últimas posiciones

No hubo goles en el partido entre Mixco y Santa Lucía, aunque -cada quien con sus argumentos- intentó ganar un partido que terminó manchado por un dizque aficionado local.

Santa Lucía llegó a Mixco con vocación ofensiva, dejando en casa cualquier idea especulativa y buscando el marco de enfrente desde los primeros momentos, lo que obligó al cuadro chicharronero a retroceder y mantenerse en campo propio para evitar daño de un equipo que, sobre todo por la banda derecha, en donde se juntaron más de una vez Icuté y Macal, o por el centro, en donde aparecieron Rosas y Wilber Pérez para intentar vencer a Kénderson Navarro.

Aproximaciones hubo muchas, con tiros, con centros e incluso con desbordes y remates desviados, pero los Jaguares no pudieron abrir el marcador en una primera mitada que fue casi toda suya, mientras Mixco llegó muy poco, haciéndolo especialmente gracias al balón parado, al cual no le pudieron sacar provecho, inquietando solamente una vez a Arnold Barrios, que en dos tiempos pudo controlar un tiro libre de Márquez que no pudo rematar de buena manera Esteban García.

De esa manera, a pesar que Navarro tuvo más trabajo, incluyendo más de algún error propio, el 0-0 prevaleció a la hora del descanso.

El segundo tiempo comenzó con la misma tónica, pero conforme el tiempo fue avanzando Mixco se recordó que era el local y tenía que arriesgar para ganar el partido, por lo que se adelantó unos metros y comenzó a presionar a los visitantes, lo cual sirvió para convertir en héroe a Arnold Barrios, que voló varias veces para rechazar los remates de media distancia de los locales, que lo intentaban de distintas maneras, pero no podían abrir el marcador.

En los últimos minutos Santa Lucía también quiso aprovechar los espacios que dejaba el rival, lo que hizo que por algunos momentos el partido fuera de ida y vuelta, hasta que en el tiempo de descuento un desadaptado del público introdujo su mano entre la malla y le dio un coscorrón a un jugador de Santa Lucía, lo que provocó un altercado con el agresor, pero también entre los propios futbolistas.

Con ese bochorno terminó el partido, siendo el 0-0 un resultado dañino para ambos, porque perdieron dos puntos que los siguen hundiendo en las últimas posiciones.

