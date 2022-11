CRÓNICA | Remontada y liderato Colonial

El partido comenzó con un golazo de Iztapa, pero a los porteños les dio miedo ir ganando y se fueron a colgar del travesaño, con la idea de que iban a poder soportar 86 minutos con el 0-1.

Antigua les hizo comprender muy pronto que iban a sufrir, pero el que parecía el empate fue invalidado por fuera de juego a los nueve, y por la misma razón no subió el marcador otro a los 40. En medio de ello hubo muchas llegadas de los coloniales, que buscaron especialmente por medio de Vidal Paz y Cristian Hernández el gol que nivelara las acciones, por lo que debieron esperar hasta el minuto 44, cuando apareció Carlos Mejía para entrar por el mismo centro de la zaga colonial, pero su remate no tuvo mucha fuerza, lo que le permitió rechazar a Tatuaca pero justo a donde acompañaba Lucas Gómez, cuyo remate se estrelló en el travesaño y luego rebotó en el portero visitante derivando hacia la portería. El Asistente dio gol, aunque no hubo ni una sola imagen que respaldara la decisión del árbitro.

De cualquier manera el 1-1 ya estaba en el marcador y ese resultado era más justo que el que había prevalecido en la primera mitad.

En el complemento siguió existiendo solo un equipo, por lo que nadie se sorprendió de que el 2-1 llegara al 55 por medio de Romario, quien remató de cabeza un centro de Carlos Mejía para hacer la remontada, tras lo cual se gestó la goleada, comenzando con el tanto del Cuilapa Mejía, que recibió de Romario por abajo y con una finta dejó fuera de la acción a un defensa y al portero de los Peces Vela, rematando a placer para el 3-1.

Aunque Iztapa intentó un par de contragolpes, todo terminaba en acciones en las que quisieron engañar al árbitro, que no se dejó sorprender, por lo que en realidad no hubo mayor trabajo para Braulio Linares, mientras Tatuaca tuvo que intervenir varias veces para evitar más tantos locales, hasta que claudicó a los 89 en un tiro penal cobrado por Dewinder Bradley tras una falta de Figueroa contra Oscar Mejía, remate al que el guardameta llegó, pero no pudo desviar, convirtiéndose en el 4-1 final.

La goleada no necesita mayores explicaciones, ya que ganó el equipo que atacó durante la mayor parte del partido, y perdió el que sorprendió con un gol de camerino, pero luego se tiró atrás sin tener un bloque sólido en defensa que hiciera realidad que pudieran conservar su ventaja de un solo tanto.

Con el resultado Antigua llegó a 31 puntos y es líder del Apertura 2022, superando por un punto a Comunicaciones y por dos a Cobán Imperial, los tres con 17 partidos disputados.

