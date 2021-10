Antigua confirmó su poderío

Antigua GFC llegó al estadio Nacional y venció a Comunicaciones con solitario gol de Romario Luiz Da silva.

Con ello los coloniales confirmaron su liderato y también se convirtieron en el primer equipo clasificado para los Cuartos de Final del Apertura 2021.

En los primeros minutos Antigua tomó el control del balón, lo que le permitió contar con dos llegadas al área crema, una en la que Carlos Peña quiso engañar al árbitro yendo a chocar con Robinson y otra con un remate violento de Romario que rechazó a dos manos el guardameta Moscoso.

Sin embargo, pasados los diez minutos Comunicaciones logró equilibrar el trámite del juego, haciéndolo más parejo y, por momentos, con mayores aproximaciones para los locales. Sin embargo, en varias de ellas los capitalinos no pudieron hacer un buen control del balón, quizá por imperfecciones de la cancha, pero también fallaron en sus remates, los que casi siempre fueron forzados.

Lo más importante para los albos fue un remate de Anagonó que controló Linares en dos tiempos y un remate de Oscar Santis que se estrelló en el palo derecho, jugada en la que los árbitros no observaron que el jugador crema tenía medio cuerpo adelante del penúltimo hombre de los coloniales.

Con pocas llegadas y un juego que se tramitaba sobre todo en medio campo, parecía que al descanso no habrían goles, pero un largo despeje del guardameta Braulio Linares no fue bien juzgado por Alexander Robinson, quien perdió en el duelo de velocidad y potencia con Romario Luiz Da Silva, que no tuvo inconvenientes para fusilar a Kevin Moscoso y poner cifras de 0-1.

Para el segundo tiempo se esperaba una reacción de Comunicaciones, pero los dirigidos por William Olivera nunca pudieron establecer sus circuitos de juego, fallando en el juego por afuera y también en el centralizado, siendo muy lentos en sus transiciones, con demasiado pase horizontal y poca profundidad, en gran medida por la forma como plantó Roberto Montoya a su equipo, bien escalonado para quitarle espacios y, por ende, velocidad a los blancos.

El resultado fue el esperado: Comunicaciones chocó una y otra vez con el bloque defensivo de los aguacateros, que en contragolpes contaron con oportunidades de ampliar, como cuando Pedro Báez obligó a Moscoso a una doble intervención y, sobre todo, cuando Carlos Mejía hamaqueó a Robles, pero el disparo del Cuilapa terminó apenas por un costado.

Del otro lado no hubo muchas ocasiones, pero eso no significa que los albos no hayan estado cerca del empate, porque en un tiro de esquina Jairo Arreola salvó en la línea de gol, mientras que Braulio Linares se hizo gigante para desviar con la punta de los dedos un cabezazo de Marco Bueno, haciendo que el balón se estrellara en el travesaño.

Pero eso fue todo, muy poco para un equipo blanco que otra vez se vio falto de ideas y variantes, lo que se sumó al poco trabajo de las jugadas de estrategia con balón parado, las cuales pueden ser claves para destrabar partidos.

La tónica no cambió en el tramo final del partido, cuando el recién ingresado César Archila le dio un puntapié a Larín cuando el balón no estaba en juego y se tuvo que ir a las duchas, dejando a su equipo con uno menos al 83.

Pero la superioridad numérica no fue determinante, porque aunque los albos tuvieron dos tiros de esquina en el tiempo agregado no pudieron sacarle provecho y tuvieron que resignarse con la derrota 0-1 que los deja a cinco puntos de Antigua, sólido líder del Apertura 2021.

Además del revés, Comunicaciones no transmitió buenas sensaciones para su vital partido del próximo miércoles contra Saprissa, en el que está obligado a ganar para avanzar a las Semifinales de la Liga Concacaf.

En el torneo doméstico, Antigua será anfitrión de Cobán el sábado, mientras Comunicaciones irá de visita a Guastatoya el domingo.

