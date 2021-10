Rubirosa no dudó en ser entrenador de Xelajú MC

QUETZALTENANGO – El mexicano será el encargado de sacar del mal momento al equipo.

Irving Rubirosa fue presentado como nuevo entrenador de Xelajú MC, incluso el sábado observó el duelo contra Santa Lucía Cotzumalguapa, el cual le dejó buenas sensaciones, pero también sabe que hay aspectos por mejorar y los cuales los comenzará a detallar desde ya para mejorar el rumbo del club.

“Siempre que hay un cambio, se necesita que el jugador esté bien emocionalmente, que confíe en si mismo, de ponerse en una línea ganadora, en esa parte se le pondrá más énfasis. Después de lo visto el sábado hay que trabajar otros aspectos, pero ahora me enfocaré en lo anímico”, dijo Rubirosa en una entrevista a Escenario Deportivo.

Acerca del duelo ante Santa Lucía Cotzumalguapa analizó: “Se jugó contra el campeón, un equipo importante, Xelajú fue superior en el primer tiempo se hicieron bien las cosas, se debió concretar algunas de las jugadas, espero que en los próximos juegos se pueda tener esa contundencia, porque se necesita ganar”.

“No vamos a tener chance de trabajar, hay que enfocarse en regenerar, luego en unas cosas mínimas y mañana a viajar. Nos dimos la tarea de conocer, sé lo exigente que es la afición, lo cercana que está al club y de hecho eso fue lo interesante de venir acá, eso es algo positivo, estoy abierto a esa parte”, agregó.

Sobre la razón de aceptar el cargo, indicó: “Siempre he sido aventurero, me gustan los retos, me gusta viajar, he estado en varios lugares, me habían hablado del futbol guatemalteco y no me gusta que me cuenten, quise venir y comprobarlo que es lo que tiene para ofrecerme. El reto de venir a Xelajú es muy padre, me visualizo estando en liguillas, compitiendo finales y jugando en Concacaf”.

Los Súper Chivos tomaron la decisión de cesar de su cargo al guatemalteco Antonio Morales y días después anunciaron la contratación del mexicano Irving Rubirosa.

Foto: Xelajú