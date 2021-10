Delfino Álvarez: “No fue mi intención quererlo lastimar”

Delfino Álvarez lamentó lo sucedido con el volante de Municipal, John Méndez.

Sin duda alguna el juego entre Iztapa y Municipal que correspondió a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2021 quedará marcado para Delfino Alvarez y John Méndez. El atacante de los Peces Vela ocasionó una fractura en el peroné de la pierna derecha sobre el jugador de de los Rojos, tras una barrida cuando se disputaban los primeros minutos de juego.

Delfino Álvarez lamentó lo ocurrido y explicó que no fue su intención y aclaró que no es de ese tipo de personas. “Son cosas que pasan, la verdad uno no quiere que sucedan. La verdad me siento mal por el compañero, se que va salir de esta y le mando muchas fuerzas. No fue mi intención quererlo lastimar, yo no soy de esos, no me gusta, pero pasó y le mando mucha fuerza porque pronto va salir de esto y va regresar con más fuerza”.

Ayer John Méndez pasó por el quirófano en un hospital de la zona 10 capitalina, en una cirugía de varias horas donde especialistas trabajaron arduamente sobre la lesión del jugador.

El club escarlata por su parte ya dejó claro que tomará acciones legales sobre los principales responsables, para que lo ocurrido sobre Méndez no quede impune.