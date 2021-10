Daniel Fernández lamentó la falta de contundencia de Xelajú

QUETZALTENANGO – Los chivos disputaron su primer encuentro con técnico interino.

Xelajú MC empató ayer 0-0 contra Santa Lucía Cotzumalguapa, partido en el que el preparador físico uruguayo Daniel Fernández estuvo como entrenador interino y en el que destacó la actitud que tuvieron los chivos, pero lamentó que no se hayan finalizado las opciones creadas.

“En el primer tiempo tuvimos intensidad, nuestro portero casi no tuvo intervenciones, pero no la metimos, generamos cuatro opciones al marco, pero hay que corregir la puntería, fueron errores nuestros porque no anotamos”, dijo Fernández.

“El rival tuvo su virtud porque su portero sacó varias pelotas, queríamos sumar de a tres, pero no se pudo, hicimos lo que pudimos, venimos de semanas complicadas, pero los jugadores mostraron buena disposición y dinámica, todos hicieron un esfuerzo y les fue pasando factura en la parte final”, agregó.

Acerca de que se debe mejorar comentó: “Hay que seguir, esto es así, corregir lo que se hizo mal, reafirmar lo que hicimos bien, lo positivo es que no tuvimos dificultades, un par de tiros, pero nosotros teníamos que ganar y no se pudo, los futbolistas hicieron un buen esfuerzo y se los agradecí, pero no alcanzó”.

Los Chivos ahora están a las ordenes del entrenador mexicano Irving Rubirosa, quien se estrenará en el banquillo en el duelo del miércoles ante Municipal.

