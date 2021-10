[Video] René Santis: “Como padre no me gustó que mi hijo haya salido, quería que siguiera jugando”

GUATEMALA. El papá de Oscar Santis quedó contento con el desempeño de su hijo, pero confesó que le hubiese gustado que tuviera más minutos aprovechando el momento que atravesaba.

Oscar René Santis, padre del jugador Oscar Santis, comentó a Guatefutbol.com que quedó contento y orgulloso por el juego mostrado por su hijo, pero también comentó que no le gustó que su hijo saliera de cambio aun sabiendo el triplete que marcó en los 68 minutos jugados.

“Si me pregunta como padre le digo que lo vi mal porque no quería que mi hijo saliera, pero como le repito Willy y su cuerpo técnico saben lo que están haciendo, saben lo que trabajan, hay que respetar las decisiones de los técnicos porque creo que para eso hay un líder del equipo y si él decidió sacarlo el sabrá por qué. Si me pregunta como padre no estuve de acuerdo porque quería que siguiera jugando verdad, pero él se debe a una institución y se debe a un técnico”, expresó.

Para revisar toda la entrevista de lo que dijo el señor, René Santis, puede darle CLIC AQUÍ.

El equipo hoy regresó a Guatemala cerca de las cuatro de la tarde, y ahora se enfocará en el encuentro entre Malacateco a quien enfrentará el domingo a las 11:00 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores.