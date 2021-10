González se despide sin dudar que Xelajú conseguirá la sexta luna

QUETZALTENANGO – El argentino tuvo que regresar a su país debido a una lesión.

Nicolás González llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con Xelajú MC, luego que a consecuencia de una lesión en la rodilla tuviera que ser operado y necesitaría una recuperación de seis meses, la cual prefirió hacerla en su país.

González retornó a Argentina, pero previamente se despidió por medio de sus diferentes plataformas sociales, donde se mostró agradecido con el equipo y lamentó no poder disfrutar de los aficionados, pero tampoco dudó en que los Chivos podrán alzar la ansiada sexta luna.

“Bueno me toca estar afuera de las canchas (donde soy más feliz) por un tiempo. Ahora a recuperarme bien, estar con mi familia y volver con más fuerza. Me gustaría agradecer a mis compañeros, C. Técnico, C. Médico y al club por el apoyo que me dieron desde un principio. No tengo dudas que este año vamos a conseguir la 6ta. Luna. Me hubiera gustado poder disfrutar de la gente en el Mario Camposeco, pero aún así se hicieron sentir en todo momento!!!”.