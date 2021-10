[Video] Olivera: “Saprissa es un equipo con muchas virtudes”

SAN JOSÉ. El técnico comentó que su equipo estará muy atento en este partido de ida.

El entrenador de Comunicaciones, Willy Olivera, habló en conferencia de prensa a los medios de comunicación, en donde comentó que más allá de enfrentar a un gran rival, indicó que piensa en lo que pueda hacer su equipo ya que quieren continuar avanzando en esta competición.

“Nosotros respetamos a todos los rivales, pero también confiamos en nosotros y creo que tenemos un buen equipo que ha ido solventando estas fases. Sabemos que el rival es un equipo importante de Centroamérica que ha tenido buenas participaciones, pero nosotros tenemos sueños y queremos ir por ellos. Creo que va ganar el que cometa menos errores y el que esté más aplicado”.

El estratega uruguayo también indicó que el cuadro tico cuenta con muchas virtudes, pero señaló que su equipo intentará que no se logre sentir cómodo jugando como local, “Saprissa es un equipo con muchas virtudes, pero creo que más allá de lo que haga el rival, también sabemos lo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que ser un equipo que no deje jugar al rival, que no pierda el balón y que no deje que se sienta cómodo en su casa, eso creo que va ser importantísimo”.

El técnico también mencionó que el contar con el costarricense Alexander Robinson ha sido una cierta ventaja el club, ya que sabe como es el Deportivo Saprissa en lo interno. Eso sí aclaró que en lo futbolístico ha contado con videos y otras opciones para evaluar el sistema de juego de los morados.