El Galaxy recuerda el día que Carlos Ruiz le dio el primer título [VIDEO]

ESTADOS UNIDOS. Los Ángeles Galaxy recordó la consecución de su primer título de la Major League Soccer, conseguido gracias a un gol del guatemalteco Carlos Ruiz.

Este 20 de octubre se cumplen 19 años del histórico título del máximo representativo futbolísticos de la ciudad de Los Ángeles.

En el estadio Gillette, Foxborough, Massachusetts, ante más de 60 mil espectadores, el Galaxy se medía ante el New England Revolution, en la final de la Copa MLS DE 2002.

El partido fue parejo y como en la mayoría de encuentros el delantero guatemalteco apareció para darle el triunfo al elenco de Los Ángeles, con la diferencia que fue en tiempos extras y con un gol de oro.

En una rápida transición, el defensor jamaicano Tyrone Marshall centró a la llegada del ‘Pescadito’, quien con un certero golpe de zurda venció al portero Adin Brown en el minuto 113 para la locura de Los Ángeles Galaxy.

Hoy, 19 años después, el equipo de angelino recordó aquella final en la que Carlos Humberto Ruiz además fue designado el mejor jugador del partido en el MPV de la temporada.

On this day in 2002, we earned our first 🌟 pic.twitter.com/352hGky0Zi

— LA Galaxy (@LAGalaxy) October 20, 2021