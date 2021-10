Roberto Montoya termina con “Rabia” por la jugada del gol de Municipal

SACATEPÉQUEZ. El entrenador aguacatero expresó su inconformidad por la forma en que anotaron los escarlatas.

Antigua y Municipal empataron 1-1 en el estadio Pensativo la noche del miércoles. Roberto Montoya habló a los medios de comunicación al terminar el encuentro, en el que dio sus impresiones del juego y en donde explicó por qué no pudo ganarle al equipo rojo.

Respecto a la jugada de Municipal, en donde el cuadro rojo consiguió el empate, afirmó que la pelota salió de la línea y que no entiende por qué el asistente no la marcó. “La rabia que me da es que el balón salió, vi la repetición y marcan en ese gol. El asistente no llegó, no la vio, no se qué pasó pero por nos empatan, pero tampoco le vamos a quitar el mérito a Municipal. Jugaron bien y hubo momentos en que tuvieron el control de la pelota, nosotros también, ósea fue un partido tácticamente bien jugado de ambas partes”.

De esta forma Antigua suma el cuarto empate en el Pensativo contra los Rojos, sin contar el 0-0 que tuvieron ambos clubes en la pretemporada.