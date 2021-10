Villatoro lamenta la falta de contundencia de su equipo

COSTA RICA – El guatemalteco sigue sin sacar a los Guerreros del Sur del último lugar.

Municipal Pérez Zeledón, club al que dirige el guatemalteco Amarini Villatoro, cayó ayer 0-1 ante el líder Herediano resultado que mantiene al equipo en el último lugar, aunque según el chapín el resultado fue injusto por lo realizado en el campo.

“Sin desmerecer lo que hizo Herediano, que por algo es el líder, fuimos superiores en todos los aspectos”, fueron las palabras de Villatoro con las que comenzó la conferencia de prensa después del partido.

“Creo que estamos trabajando bien en la semana. Estamos teniendo una buena planificación y lectura de los juegos, sabiendo maniatar a los rivales”, agregó.

“Lamentablemente, esto se gana con goles y mientras no hagamos goles -no seamos efectivos- los resultados negativos seguirán. Si no anotamos, vamos a seguir sumidos ahí que es donde no queremos estar”, finalizó el chapín.

Los sureños son últimos de la tabla con 9 puntos, a cinco del penúltimo que es Asociación Deportiva San Carlos. Amarini afirmó hace unas semanas que sí no logra sacar al equipo del sótano dejará su cargo.

Foto: Pérez Zeledón.