[Nominados] Messi, Lewandowsk y Jorginho encabezan la lucha por el Balón de Oro

FRANCIA. France Football anunció a los candidatos al Balón de Oro 2021.

El argentino Lionel Andrés Messi encabeza la lista de 30 candidatos al Balón de Oro 2021, galardón que será entregado el próximo 29 de noviembre en París.

Después de no realizarse la edición del año 2020, la cual fue suspendida por los organizadores como consecuencias de la emergencia sanitaria, ahora la revista francesa France Football anunció este viernes los nominados.

El máximo ganador histórico del evento, Messi figura como el gran favorito para quedarse con su séptimo galardón, para poner tierra de por medio entre el segundo lugar, el portugués Cristiano Ronaldo (5). En la actual edición sus grandes adversarios son el polaco Robert Lewandowski y el italiano Jorginho.

Aunque en su antiguo club, el FC Barcelona, Messi sólo logró ganar la Copa del Rey, en España, con la Selección de Argentina ganó la Copa América en Brasil.

Estos son los nominados:

Lionel Messi PSG

Bruno Fernandes Manchester United

Pedri Barcelona

Luka Modrić Real Madrid

Giorgio Chiellini Juventus

Harry Kane Tottenham

Donnarumma PSG

Karim Benzema Real Madrid

Raheem Sterling Manchester City

Nicolò Barella Inter de Milán

Riyad Mahrez Manchester City

Ngolo Kanté Chelsea

Erling Haaland Borussia Dortmund

Leonardo Bonucci Juventus

Mason Mount Chelsea

Robert Lewandowski Bayern de Múnich

Jorginho Chelsea

Mohamed Salah Liverpool

César Azpilicueta Chelsea

Romelu Lukaku Chelsea

Cristiano Ronaldo Manchester United

Gerard Moreno Villarreal

Phil Foden Manchester City

Kylian Mbappé PSG

Luis Suárez Atlético de Madrid

Kevin De Bruyne Manchester City

Neymar PSG

Rúben Dias Manchester City

Lautaro Martínez Inter de Milán

Simon Kjaer AC Milán

We’ll see you on Monday 29th november for the ceremony live from Paris @theatrechatelet! #ballondor #tropheekopa #tropheeyachine pic.twitter.com/sMEA35SpPI

— France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021