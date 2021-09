AUDIO | Villatoro: “Si no saco al equipo del último lugar me voy”

COSTA RICA – El guatemalteco puso límite de tiempo a su trabajo, si lo resultados no se le dan.

Municipal Pérez Zeledón, club que dirige el guatemalteco Amarini Villatoro, sigue sumando malos resultados, ayer cayó goleado 3-0 por Saprissa y los medios de comunicación de aquel país cuestionaron al chapín, quien fue claro en decir que si no se mejora, no continuará en la institución.

“En los dos últimos juegos hemos sentido en la parte de atrás la vuelta de muchos errores que cuando vine noté, pero volvieron, como la falta de concentración, la comunicación en defensa, la atención en la táctica física. En el trámite del partido competimos, pero son momentos puntuales en que fallamos, por la misma necesidad del resultado nos hace tomar malas decisiones”, dijo Villatoro.

“Estoy preocupado, no es lo que queremos, tenemos equipo para salir de esta incómoda posición, este cierre es importante, me tocó un calendario difícil, he dirigido siete partidos, solo dos me han tocado de local, de visita no hemos estado a la altura, no hemos demostrado la personalidad adecuada”, agregó.

Por último, Villatoro indicó que debe cumplir con sus objetivos: “Yo he sido claro con los directivos, si no logro sacar al equipo del último lugar no voy a continuar, yo soy un hombre que asume responsabilidades, con las opciones que me dieron para reforzar al equipo, uno sabe cuando dar un paso al costado, espero que no pase porque le tengo un gran cariño a la institución, pero tengo que sacarlo del sótano, porque me comprometí en hacerlo”.

Los Guerreros del Sur actualmente se ubica en el último lugar de la tabla con ocho puntos, a falta de nueve partidos está a cuatro del antepenúltimo puesto que es Jicaral.

Foto: Pérez Zeledón

Audio: everardoherrera.com