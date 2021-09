Técnico de El Salvador no conocía el nuevo arreglo del amistoso con Guatemala

SAN SALVADOR. La noticia de la Fedefut sorprendió al entrenador Hugo Pérez.

Este martes en horas de la tarde la Federación Nacional de Futbol de Guatemala informó que el amistoso entre Guatemala y El Salvador ahora se realizará con selecciones Sub-23, con el único fin de darle oportunidad a los juveniles.

La noticia llegó hasta El Salvador, en donde el Diario El Gráfico tuvo la oportunidad de platicar con el seleccionador Hugo Pérez sobre la nueva decisión, pero para sorpresa el técnico dijo. “Desconocía de este nuevo arreglo, esta mañana había platicado con el presidente y no me había mencionado nada. Trataré de platicar con el presidente para que me confirme ya que tenía lista la nómina que viajaría y que serían convocados este lunes, por lo que no puedo ahondar en el tema”.

En tanto según informó la Fedefut el entrenador mexicano Rafael Loredo está consciente de la decisión, por lo que se espera que varios juveniles tengan participación ante el combinado cuscatleco.

El partido de carácter amistoso entre Guatemala y El Salvador será el viernes 24 de septiembre en Washington, en el Audi Field a partir de las seis de la tarde. Dicho juego será en beneficio para la Primera División de la Liga salvadoreña.