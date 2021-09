Clásico 315: Reflexiones

Han pasado un par de días desde el duelo entre Comunicaciones y Municipal, por lo que la euforia de los primeros va bajando y la frustración de los segundos comienza a quedar relegada por todo lo que trae el día a día.

Es, entonces, un buen momento para comentar el Clásico 315 y sus repercusiones, porque el duelo es entre dos de los principales equipos de nuestro medio, aunque en los últimos años se han visto relegados por otros clubes que han aprovechado el retroceso en el potencial de cremas y rojos.

Lo primero que debo decir es que fue agradable ver sangre nueva en el césped del estadio nacional, destacando la figura de Oscar Santis con gol y asistencia, sin contar con que Nelso García quedó a nada de anotar el que pudo ser el tercer tanto crema. En contraste, John Méndez y Rudy Barrientos fueron muy intermitentes y no terminaron pesando en el accionar del equipo rojo.

Esto, sin embargo, lo digo entre paréntesis porque el juego, en términos generales, fue bastante malo, con demasiada cantidad de pases equivocados, tanto cortos como largos, errores no forzados a granel, ritmo entrecortado, largos períodos de desorden generalizado, muy pocas llegadas a los marcos y casi nula participación de los guardametas.

Cierto es que por momentos algunos jugadores pusieron intensidad, pero eso no basta para cambiar la imagen de un juego que dejó mucho que desear.

Por eso me sorprendió que el DT de Comunicaciones Willy Olivera dijera que “le encantó” su equipo, porque podría comprender que estaba satisfecho por la victoria, pero si ese es el espectáculo que a él le gusta, queda claro que el dueño del club debiera comenzar a buscar un entrenador con metas mucho más altas.

Por su parte, José Saturnino Cardozo, de quien esperé al principio de su gestión una revolución táctica, la cual no se dio, solamente lamentó la derrota y renovó su confianza en que “el proyecto” dará frutos. Por supuesto, si no hay otro trabajo a la vista, tendrá que “mantener la fe” y seguir capitaneando un barco que no da ninguna señal de que vaya a llegar a buen puerto.

A pesar de lo dicho, lo peor del Clásico 315 fue el arbitraje, porque ya nos vamos acostumbrando a que los colegiados ignoren jugadas fuertes, pero eso no significa dejar sin castigo el caballazo que le dio Alexander Robinson a Carlos Alvarado, y también dejar impune la entrada salvaje de Luis De León contra José Manuel Contreras.

Con mucha pena escuché al ex árbitro Fredy Burgos decir que Mario Escobar tenía una calificación buena, talvez porque no hubo sangre, pero solamente esas dos acciones descritas ponen por los suelos la labor del internacional, que también recibió muchas críticas en el duelo Panamá vs México de la semana pasada, todo lo cual debe hacerlo reflexionar y apegarse más a las Reglas de Juego, porque no se trata de llevárselas de traidito en un partido sin tarjetas, sino de aplicar las normas con justicia, apegado a la letra y al espíritu de las mismas.

En resumen, otro Clásico para el olvido, que solo sirve para estadísticas, para distanciar a uno del otro en la tabla de posiciones y que deja mucho para polemizar, pero que no produjo nada bueno y solamente sirvió para desnudar el pobre nivel del futbol de Guatemala, lo que también se refleja en los resultados y actuaciones de la Selección Nacional.

Fotografía: Comunicaciones FC