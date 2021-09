Video | García cumple un sueño al estar en la Selección Nacional

GUATEMALA – El guatemalteco podría tener la oportunidad de debutar.

Nelso Iván García es una de las nuevas caras en la Selección Nacional de Guatemala y no esconde su ilusión por tener la oportunidad de poder disputar su primer encuentro mañana ante Nicaragua, con lo que estaría viviendo un sueño.

“Estoy con ansias de enfrentar este partido que se viene, lo tomaremos con toda la seriedad del mundo, ahora estos amistosos son juegos para prepararnos para el camino que se nos viene”, dijo García.

“Es un sueño que se me puede cumplir, con base a trabajo he venido luchando, desde que tengo memoria he jugado futbol, si me toca la oportunidad la tomaré con toda la responsabilidad y a disfrutar”, finalizó.

García actualmente milita para Comunicaciones, club al que regresó por su buen actuar en el campeonato anterior con Iztapa y que también le valió para ser llamado a la Azul y Blanco.

Foto: Fedefut.