“Chuletita” Orozco espera anotar más goles con Xelajú

QUETZALTENANGO – El mexicano anotó su primer gol con los chivos, pero para él pasa por segundo plano lo individual.

Javier Orozco sin duda fue una de las contrataciones más llamativas en el Torneo Apertura 2021, debido al recorrido que ha tenido en diferentes clubes y hasta en la Selección de su país. Aunque su falta de gol con Xelajú MC en las primeras fechas generó algunas críticas, finalmente pudo anotar el fin de semana anterior.

“No estaba ansioso por hacer gol, estaba me preocupaba hacer las cosas bien, porque eso es lo primordial, ayudar al equipo en lo que se pueda, un delantero no solo anota, sino también en colaborar en otras funciones”, dijo Orozco.

“Las funciones de un delantero no solo es hacer goles, la gente de futbol lo sabe, prefiero que el entrenador me de la confianza, aunque no anote y seguir rindiendo, para mí eso no es conveniente. A uno lo catalogan por los tantos, pero también hay que ver el desempeño”, agregó.

Acerca de su primer gol con los quetzaltecos opinó: “Sabía que iba a venir, estaba haciendo bien las cosas, a pesar de no anotar estaba contento con lo que había hecho, me siento bien, sé que se vendrán más goles y buenas actuaciones en el torneo”.

Por último, el mexicano habló del duelo ante Sololá: “Para mí todos los equipos son importantes, tienen jugadores buenos y por algo están en la liga. Hay que tomarlo con la mejor seriedad, un club como el nuestro no puede darse el lujo de menospreciar a nadie”.

Xelajú MC enfrentara hoy a Sololá, rival al que buscará vencer para tener la oportunidad de seguir cerca de los primeros puestos.

