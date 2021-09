Video | Martínez: “Este es un premio a todo mi esfuerzo”

ITALIA – La chapina entró a la historia de su club al anotar un gol y dar una asistencia.

Ana Lucía Martínez fue entrevistada por el sitio oficial de su club Sampdoria, tomando en cuenta que entró en la historia de su equipo, al ser la primera jugadora en anotar un gol, en el pasado compromiso del domingo contra la Lazio en la jornada uno de la Serie A.

“Me siento orgullosa por haber anotado un gol, no es cualquiera porque es el primero de la historia de la Sampdoria, para mí es algo maravilloso, es un premio para todo el esfuerzo de mi carrera”, dijo la chapina con un fluido italiano.

“La Sampdoria es un equipo con mucha historia, me quedé en Italia otro año, en el primero no me fue bien como quería, este será diferente y tengo la esperanza de estar acá”, agregó la chapina.

Además, la delantera habló de su adaptación: “Siempre cuando estas en un equipo nuevo, no conoces a la gente, pensé que sería difícil con el grupo, pero ha sido todo lo contrario, me he integrado bien”.

Por último, Martínez recalcó que se mantiene feliz de estar en el equipo y espera que en la segunda jornada se obtenga otro resultado positivo, ahora ante el AC Milán, que es uno de los favoritos para ser campeón.

Foto: Sampdoria.