Guzmán espera aportar sus conocimientos en Guastatoya

EL PROGRESO – El mexicano fue anunciado como nuevo estratega del conjunto Pecho Amarillo.

Deportivo Guastatoya tuvo un día agitado ayer, luego de caer 3-1 ante Comunicaciones decidió cesar al guatemalteco Rafael Díaz y horas después anunció la contratación del mexicano Daniel Guzmán, quien ahora tendrá la tarea de destacar en el Torneo Apertura 2021 y también en la Liga Concacaf.

Guzmán habló por medio de una conferencia de prensa virtual, en donde manifestó su felicidad por volver a dirigir a un equipo desde hace cinco años, cuando lo hizo por última vez con Tampico Madero de su país y se mostró comprometido en aportar sus conocimientos a nuestro futbol.

“En México hay técnico de calidad que están a la espera de un trabajo, yo conozco Guatemala porque dirigí a Carlos Ruiz en Veracruz y estuvo cerca de dirigir a la Selección Nacional hace unos años, además por lo que ha hecho mi hijo en algunos equipos, espero aportar mis conocimientos en esta institución seria y enriquecerla con mi llegada”, dijo Guzmán.

“Estaba buscando un proyecto con trascendencia, esto no es por un tema económico. Estoy agradecido que me den la oportunidad de volver a un banquillo, de volver a sentir esta adrenalina, estoy agradecido con Guatemala y con Guastatoya”, agregó.

“Estoy contento por la oportunidad que me brindan. Me considero un tipo ganador en lo personal y profesional, siempre pongo el corazón por delante. Estoy en el momento de mi vida de aportar algo diferente a una institución y hoy me doy cuenta qué el fútbol lo amo y este proyecto de Guastatoya me gustó porque han conseguido tres títulos. Veo un equipo serio y ordenado. Dejo por un lado todo lo que tengo en Guadalajara para ir a ayudar al equipo a salir campeón”, finalizó.

Guzmán dirigirá por primera vez en el extranjero, su último equipo fue el Tampico Madero en el 2017, antes estuvo en Leones Negros, Tijuana, Atlante, Puebla, Tiburones Rojos, Tigres, Atlas, Tecos, Chivas y Santos, con este último fue campeón de la Liga MX en el 2008.

Foto: El Siglo de Torreón.