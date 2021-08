Concacaf recupera exitosamente fondos malversados

La Concacaf dio un importante anuncio este martes.

El Departamento de Justicia de US (DOJ) anunció hoy que le regresará a Concacaf y a sus Asociaciones Miembro afectadas $70 millones en fondos recuperados de individuos y entidades implicadas en la extensa investigación del DOJ de corrupción en el mundo del fútbol. El DOJ anunció también que regresará los fondos malversados a otras dos organizaciones internacionales de fútbol, FIFA y CONMEBOL.



Desde la perspectiva de Concacaf, este anuncio marca la conclusión de un extenso esfuerzo legal, priorizado por el Presidente de Concacaf, Víctor Montagliani desde que asumió su cargo en 2016, de recuperar los fondos de desarrollo del fútbol malversados por las previas administraciones de Concacaf.



Desde 2015, Concacaf prestó activa asistencia al DOJ en sus esfuerzos investigar, acusar, y condenar a oficiales corruptos dentro de Concacaf, FIFA, y otras organizaciones de fútbol. Concacaf también presto asistencia a los esfuerzos del DOJ de identificar, recuperar, y regresar a Concacaf y a sus Asociaciones Miembro afectadas los fondos malversados por esos individuos por medio de acciones delictivas. La decisión tomada hoy por el DOJ de regresar los fondos para que puedan ser invertidos en el desarrollo del fútbol marca la culminación de dichos esfuerzos.



Los fondos regresados anunciados por el DOJ totalizan $201 millones en el agregado, reflejando no solamente el dinero malversado de Concacaf por parte de sus previos líderes, sino también el dinero malversado de la FIFA y CONMEBOL por parte de sus previas administraciones. En base al acuerdo entre el DOJ y estas organizaciones de fútbol, los fondos serán manejados y distribuidos a través de la Fundación FIFA, asegurando que el dinero sea utilizado ahora exclusivamente como debería haber sido utilizado si no hubiera sido robado: para el desarrollo del fútbol a todos los niveles en la región de Concacaf y otras.



“Este es un anuncio extremadamente importante para Concacaf, dado que estos fondos serán utilizados ahora para lo que estaban originalmente destinados: programas de desarrollo para darles a los niños la oportunidad de jugar, para competencias juveniles, y para cursos de entrenamiento que serán entregados en nuestra región y muchas otras actividades de fútbol,” dijo el Presidente de Concacaf y Vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani. “Quisiera agradecer a nuestras Asociaciones Miembro, que han dado su apoyo incondicional a este proceso, dando muestras de su compromiso con nuestro enfoque Una Concacaf en todo lo que hacemos. Mientras que el anuncio de hoy está relacionado con una compleja investigación y proceso por parte del Departamento de Justicia de US, para Concacaf se trata de nuestra prioridad de garantizar una buena gobernanza y ser el fútbol primero. Tenemos el compromiso de trabajar con la Fundación FIFA para asegurar que estos fondos beneficien al fútbol a todos los niveles en la región y en otras”, agregó Montagliani.



“Quisiéramos dejar constancia de nuestro agradecimiento al Departamento de Justicia de US por el rigor con el que han investigado estos fondos malversados, y por trabajar con nosotros para crear una estructura en la cual los fondos puedan ser distribuidos para garantizar el continuo desarrollo del deporte,” agregó el Director en Jefe de Legales y Cumplimiento de Concacaf, Bill Carvalho.



Concacaf trabajó con Sidley Austin LLP a lo largo de un proceso de cinco años, prestando activo asistencia al DOJ en sus investigaciones de los fondos malversados, y la estructura para recuperarlos y garantizar que sean distribuidos para beneficiar el desarrollo del fútbol global.



Establecida en marzo de 2018, la Fundación FIFA fue creada como entidad independiente con el propósito de ayudar a promover un cambio social positivo en el mundo e incrementar el apoyo para la recuperación y reconstrucción de la infraestructura del deporte dañada o destruida a nivel mundial.