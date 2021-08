[Previa]: Comunicaciones, Municipal y Santa Lucía buscan conservar su invicto

GUATEMALA. La Jornada Cinco del Torneo Apertura 2021 se realizará este sábado 21 y domingo 22 de agosto.

La Fecha Cinco del campeonato tendrá partidos atractivos, en el que Comunicaciones recibirá a Cobán Imperial y Municipal visitará la casa del Xelajú.

Tanto los Cremas como los Rojos y Santa Lucía FC, son los únicos equipos que aún se mantienen sin conocer la derrota en el presente certamen. De los tres, el equipo campeón luce favorito ante Sololá mientras que los dos clubes capitalinos tienen partidos más exigentes en esta fecha.

En la parte baja de la tabla Malacateco, Sololá y Achuapa son los equipos que siguen sin poder ganar, ya que los Toros solamente ha obtenido un punto, mientras que los Murciélagos y los Cebolleros tienen dos unidades.

Esta es la programación oficial de la Fecha Cinco:

Sábado 21de agosto

-Achuapa vs Antigua/ 11:00 horas / Estadio Manuel Ariza

-Iztapa vs Malacateco/ 12:00 horas / Estadio El Morón

-Xelajú vs Municipal/ 19:00 horas / Estadio Mario Camposeco

Domingo 22 de agosto

-Sololá vs Santa Lucía/ 9:00 horas / Estadio Xambá

-Nueva Concepción vs Guastatoya/ 13:00 horas / Estadio Luis Ibarra

-Comunicaciones vs Cobán Imperial/ 11:00 horas / Estadio Doroteo Guamuch Flores

En la tabla de goleo del campeonato, José Carlos Martínez (Municipal- 5 goles) viajó con su equipo esta tarde a Quetzaltenango, para enfrentar mañana a Xelajú.

En la tabla de portero menos vencido, Adrian De Lemos (Guastaotoya- 2 goles recibidos), será parte parte de la convocatoria que enfrente a la Nueva Concepción.

En la tabla de portero menos vencido, Adrian De Lemos (Guastaotoya- 2 goles recibidos), será parte parte de la convocatoria que enfrente a la Nueva Concepción.