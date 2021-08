El juego entre Comunicaciones y Cobán Imperial sufre un cambio

GUATEMALA. La Liga Nacional dio a conocer la modificación de un encuentro de la Fecha Cinco.

Este sábado dará inicio la Jornada Cinco del Torneo Apertura 2021 con tres partidos, y finalizará el domingo 22 de agosto con el resto de los juegos.

Para esta Fecha la Liga Nacional comunicó un cambio de último momento en el encuentro entre Comunicaciones y Cobán Imperial, el cual ya no se jugará a las seis de la tarde del domingo como estaba planificado, y ahora se modificó para las once de la mañana, siempre en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

El cambio se dio a petición de Comunicaciones FC, y contó con el visto bueno de los Príncipes Azules y la autorización de la Liga Nacional.

De esta forma así queda la programación de la Fecha Cinco:

Sábado 21de agosto

-Achuapa vs Antigua/ 11:00 horas / Estadio Manuel Ariza

-Iztapa vs Malacateco/ 12:00 horas / Estadio El Morón

-Xelajú vs Municipal/ 19:00 horas / Estadio Mario Camposeco

Domingo 22 de agosto

-Sololá vs Santa Lucía/ 9:00 horas / Estadio Xambá

-Nueva Concepción vs Guastatoya/ 13:00 horas / Estadio Luis Ibarra

-Comunicaciones vs Cobán Imperial/ 11:00 horas / Estadio Doroteo Guamuch Flores