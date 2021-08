¿Por qué no ha jugado “El Gullit” Peña? Esto responde el entrenador

SACATEPÉQUEZ. Los antigüeños siguen sin poder contar con su principal contratación.

Cuatro Jornadas han transcurrido de este Torneo Apertura 2021, y en el que Carlos “El Gullit” Peña no ha podido jugar con los Panzas Verdes a pesar que ha sido parte de las últimas convocatorias.

El entrenador de Antigua, Roberto Montoya, aclaró el por qué no ha podido tener minutos el mediocampista mexicano ya que existe mucha expectativa sobre su debut en el futbol guatemalteco. “Con Gullit no te puedo decir una jornada exacta. Ya va saliendo de su etapa de rehabilitación y como lo vieron está tocando pelota, ya lo está haciendo bien. Yo espero que dos semanas pueda estar listo pero depende el, de su organismo. Lo que no queremos es que entre y se vuelva a lesionar porque sale peor. Nosotros no tenemos prisa por el debut de él. Él se encuentra ansioso, él ya quiere empezar a participar y aportar al equipo pero démosle tiempo suficiente pero primero Dios 2-3 semanas a lo mucho está listo para jugar unos minutos”.

Antigua marcha en la segunda posición con nueve puntos, teniendo grandes partidos en condición de local. El equipo tiene diversas opciones en el ataque y con la inclusión del “Gullit” Antigua reforzará aún más ese mediocampo.