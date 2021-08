VIDEO | Un emocionado Messi cuenta su verdad

ESPAÑA. Un emocionado Lionel Messi se despide del Barcelona entre lagrimas y diciendo toda la verdad de su salida.

Messi llegó a la conferencia de prensa, en la que se encontraban integrantes del plantel azulgrana, y soltó en llanto al escuchar un sentido aplauso de los presentes. El sudamericano empezó con un sentido mensaje:

“Pasé toda mi vida acá y no estaba preparado para esto. El año pasado, cuando se armó el lío del burofax lo estaba. Sabía lo que tenía que decir y estaba convencido. Pero este año no. Estaba convencido con mi familia de que íbamos a seguir acá, en nuestra casa. Que era lo que más queríamos. Siempre eso estuvo delante, estar en nuestra casa y disfrutar de la vida que tenemos en Barcelona, en lo deportivo y en lo cotidiano, que es maravillosa”, dijo.

Muy emocionado, explicó los motivos de su salida: “De mi parte hice todo lo posible para seguir”.

“Luego de las elecciones fui a comer con el presidente nuevo, cenamos y hablamos. Y después de esa comida estaba bastante convencido de que iba a seguir, de que todo se iba a arreglar. Incluso nunca fue un problema el contrato mio. Después pasó lo que pasó, no se pudo hacer y ya está. Yo no tuve dudas. Si bien se habló mucho, yo no decía nada. Nosotros ya sabíamos lo que habíamos decidido y lo que teníamos pensado hacer”,

Incluso, hasta reconoció que el contrato ya estaba cerrado y con una importante rebaja salarial: “Yo había bajado un 50% mi ficha. Habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Eso que escuché por ahí que se decía que me pidieron un 30% más, eso es mentira, fue lo que pasó. Hicimos todo lo posible, pero no se pudo. Hay muchas cosas que se dice que no son verdades. Eso es todo”, explicó.

😢 La emoción a flor de piel pic.twitter.com/GOVpOeBpoB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

Le pidieron que recuerde un momento especial en Barcelona y mencionó: “Debutar, el momento el que arrancó todo, es lo que más recuerdo”.

Cuando le preguntaron si su continuidad deportiva sería en Paris Saint Germain, comentó: “Es una posibilidad”. Para luego ampliar: “Al día de hoy no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve varios llamados. Muchos clubes se interesaron”.

Con información de La Nación, Olé y Marca.

FOTO: Cortesía / Guatefutbol.com

Comente esta nota y compártala con sus amigos.