Paredes: “Me parece injusto que no esté jugando Moscoso”

GUATEMALA. El reconocido ex guardameta nacional no comprende las razones por las que Moscoso no ha podido ser titular en Comunicaciones.

Willy Olivera tomó el mando del equipo el mes pasado, tras la renuncia del entrenador argentino Mauricio Tapia. En el primer juego que dirigió el técnico uruguayo en el torneo de Apertura 2021, Fredy Pérez salió como titular ante Sololá en una sorpresiva decisión que dejo asombrados a varios seguidores Cremas quienes esperaban ver a Moscoso bajo los tres palos.

Ayer frente a Once Deportivo por la Fase Previa de la Liga Concacaf, el entrenador Willy Olivera nuevamente eligió como portero titular a Fredy Pérez, dejando claro en quien deposita mayor confianza.

Esta decisión no pasó desaperciba por el multicampeón nacional Juan José Paredes, quien se pronunció en sus redes sociales y dijo, “mmm y entonces?? @Kevincanche93 me parece injusto que no esté jugando. Confío en Omar (Preparador de Porteros) y Willy puedan recapacitar, no son malas personas como para cortar la carrera de un arquero como el canché que en un torneo ha demostrado la capacidad e identidad que tiene por el club”.

Días atrás Olivera indicó que Comunicaciones tiene grandes porteros, y que Fredy Pérez, Kevin Moscoso como Arnold Barrios tienen grandes capacidades para estar en el club.

Los Cremas ahora enfrentarán el domingo a la Nueva Concepción por la Liga Concacaf, en donde nuevamente habrá que esperar quien será el designado para cuidar el pórtico Crema.